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    Какой вы футболист?

    Судья добавил 42 минуты к матчу в чемпионате Боливии с победным голом на 128-й минуте

    Необычный матч состоялся в чемпионате Боливии ночью 14 марта.

    Главный арбитр матча «Пальмафлор» – «Блуминг» (3:2) Хулио Гутьеррес добавил к основному времени суммарно 42 минуты.

    Гутьеррес назначил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков команды. Он проверял один из эпизодов с помощью VAR 17 минут.

    Игра также прерывалась не некоторое время из-за сильного дождя.

    Победный мяч был забит на на 128-й минуте.

    Источник: Tigo Sports

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    14.03.2023 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 13:37

      Скоро может быть увидим такое судейство у нас, если, вопреки ожиданиям, конкуренты слишком близко подойдут к синиту.

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