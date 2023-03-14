Судья добавил 42 минуты к матчу в чемпионате Боливии с победным голом на 128-й минуте

Необычный матч состоялся в чемпионате Боливии ночью 14 марта.

Главный арбитр матча «Пальмафлор» – «Блуминг» (3:2) Хулио Гутьеррес добавил к основному времени суммарно 42 минуты.

Гутьеррес назначил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков команды. Он проверял один из эпизодов с помощью VAR 17 минут.

Игра также прерывалась не некоторое время из-за сильного дождя.

Победный мяч был забит на на 128-й минуте.