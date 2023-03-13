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    В «Реале» определились с преемником для Анчелотти

    «Реал» собирается назначить Рауля на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.

    В мадридском клубе считают, что 45-летний специалист готов к работе с основной командой.

    Руководство впечатлено харизмой, лидерскими качествами и навыками Рауля.

    • Анчелотти летом может уйти в сборную Бразилии.
    • Рауль тренирует «Кастилью» с 2019 года.
    • Ранее он отказал клубам АПЛ и Бундеслиги.

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    Источник: AS

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    13.03.2023 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 13 марта, 23:44

      не знаю, не нравится когда ставят руководить топ командами игроков, пусть и легендарных, но без опыта.
      ведь рауля потом придется увольнять на негативе
      раз даже анчи переса не устраивает, а он лч так-то взял и ла лигу.
      а тут видите ли еще даже сезон не закончен, а анчи замену ищут.. ужас. Быть тренером реала как-то не очень прикольно.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > DeStar 14 марта, 01:15

      это верно, но я верю в Рауля, он вроде с молодежкой норм работал, да и его авторитет в клубе никто не отменял...а переса давно менять просто пора уже самого, а то он в себя поверил....

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Benifacto 14 марта, 09:58

      9 матчей = 2 победы 2 поражения 5 не чьих. Как по мне , это странное решение. Сразу вспоминаю Бенитеса и Солари. Да и команда Зидана играла так себе.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Benifacto 14 марта, 14:53

      А я не особо верю. Пусть он легенда, и что теперь. Как бы глупо не звучало ,легендарных игроков много, у каждого клуба каждые 10 лет такие есть, у ооднй барсы вот хави, иньесты, пике, пуйоль, дани алвес, бускет ,месси, маскерано, и это я далеко не ходил даже)
      и что им теперь давать рулить топ клубом из-за этого)

      А эти"вроде" ,"норм", с "молодежкой" - офигенное резюме, даже гончаренко из урала и тот опытнее)

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