В «Реале» определились с преемником для Анчелотти

«Реал» собирается назначить Рауля на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.

В мадридском клубе считают, что 45-летний специалист готов к работе с основной командой.

Руководство впечатлено харизмой, лидерскими качествами и навыками Рауля.