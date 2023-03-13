В «Реале» определились с преемником для Анчелотти

не знаю, не нравится когда ставят руководить топ командами игроков, пусть и легендарных, но без опыта.
ведь рауля потом придется увольнять на негативе
раз даже анчи переса не устраивает, а он лч так-то взял и ла лигу.
а тут видите ли еще даже сезон не закончен, а анчи замену ищут.. ужас. Быть тренером реала как-то не очень прикольно.
«Реал» собирается назначить Рауля на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.
В мадридском клубе считают, что 45-летний специалист готов к работе с основной командой.
Руководство впечатлено харизмой, лидерскими качествами и навыками Рауля.
- Анчелотти летом может уйти в сборную Бразилии.
- Рауль тренирует «Кастилью» с 2019 года.
- Ранее он отказал клубам АПЛ и Бундеслиги.