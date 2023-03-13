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    Какой вы футболист?

    Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников

    2,6 тысячи детей из школ-участниц проекта «Футбол в школе» побывают на полуфинальной игре Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».

    Школьники посетят матч по приглашению РФС и московского клуба.

    • «Спартак» примет «Урал» во вторник, 14 марта.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • Чуть более недели назад команды сыграли вничью 2:2 в 18-м туре РПЛ.

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    Источник: сайт РФС

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    13.03.2023 21:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 14 марта, 15:09

      ничего святого , хоть бы детей пожалели !

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 12:09

      У самого типа популярного клуба России проблемы с заполняемостью стадиона. Решили школьниками трибуны прикрыть, чтобы не так стыдно за пустые сектора было... Эх Спартак, РЖУ ни могу...

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 09:29

      Пи..ерский вирус хуже ковида)
      Скоро уже и детсады мобилизуют на СФО - Специальную Футбольную Операцию)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5417

      neim 14 марта, 01:58

      А потом, дружными пятерками, как на первомае, в поликлиннику, лечить простуду, бронхит и пневмонию. Или в Москве уже +20° ?

      3
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > neim 14 марта, 10:31

      Плюс к написанному Вами. А передвижение по ночной Москве, далеко от ее центра, разве не меньшая опасность для детей, чем перечисленные болезни?

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 23:09

      Урал вперед!
      Рви ЛГБТ сектантов!
      :)))
      Да и вообще, до конца 2023, на все матчи спартаГа, поставить Мешкова!

      3
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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > Питерский князь 14 марта, 07:46

      А тебе не кажется что у тебя фобия уже?

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      Рейтинг: +758

      rac531 > Питерский князь 14 марта, 09:31

      ЛГБТ и Лозанский суд - страшная сила и надежная защита невских латиносов)

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      Рейтинг: +1426

      Fialet 13 марта, 22:50

      Даёшь всем школьникам электронную метку.

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      Рейтинг: +1445

      moskowcity-petrv 13 марта, 22:18

      Все клубы осваивают параллельный импорт)

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      Рейтинг: +758

      rac531 > moskowcity-petrv 14 марта, 09:32

      БРАВО)

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