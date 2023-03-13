Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников

ничего святого , хоть бы детей пожалели !
2,6 тысячи детей из школ-участниц проекта «Футбол в школе» побывают на полуфинальной игре Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».
Школьники посетят матч по приглашению РФС и московского клуба.
2,6 тысячи детей из школ-участниц проекта «Футбол в школе» побывают на полуфинальной игре Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».
Школьники посетят матч по приглашению РФС и московского клуба.
ничего святого , хоть бы детей пожалели !
А потом, дружными пятерками, как на первомае, в поликлиннику, лечить простуду, бронхит и пневмонию. Или в Москве уже +20° ?
Урал вперед!
Рви ЛГБТ сектантов!
:)))
Да и вообще, до конца 2023, на все матчи спартаГа, поставить Мешкова!
А тебе не кажется что у тебя фобия уже?
ЛГБТ и Лозанский суд - страшная сила и надежная защита невских латиносов)
Все клубы осваивают параллельный импорт)
БРАВО)