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Орлов – об игре Кассьерры за «Зенит»: «Нет слов»

12 марта 2023, 20:50
23

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал двух футболистов «Зенита» за игру с «Химками» (3:2).

  • Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.
  • Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

«Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал Орлов.

  • Отрыв «Зенита» от «Спартака» – 8 очков.
  • Следующую игру петербуржцы проведут в Кубке России – против «Динамо».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Кассьерра Матео Орлов Геннадий
Комментарии (23)
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Аvеngеr
1678643573
Стишок. Нет слов сказал Орлов
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ilichkadr
1678643718
Прав Орлов, Кассьерра вообще ни о чём. Совершенно не вписывается в игру, только мешает.
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Красногвардейчик
1678644869
Есть такое понятие....не его команда, ему тренер нужен, а в Зените его нет
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Persona_non_Grata
1678645053
Игра забудется, а результат судья нарисует ! )))
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житель СПб
1678645054
Вот и вопрос - кто нужнее был - Кассьерра или Дзюба...
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Taps
1678648041
Вернуть **** в "Сочи". Уже не заиграет.
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ААМ
1678648290
Надо ему дать путёвку в Сочи.
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ArReal
1678651355
Не забьёт, Касьера так судья что нить придумает, ни в этом так в параллельном матче, не судья, так Сочи или Оренбург подмахнет 12 очками, а с конкурентами костьми ляжет))Гуляй рванина)))
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шахта Заполярная
1678651778
Касьера не первый и не последний кого загубила помойка, а про бабаева и писать не хочется
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paracetamol
1678690809
Кассьерру на лавку, а Мантуана - в основу!
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