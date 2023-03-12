Орлов – об игре Кассьерры за «Зенит»: «Нет слов»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал двух футболистов «Зенита» за игру с «Химками» (3:2).

Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.

Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

«Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал Орлов.

Отрыв «Зенита» от «Спартака» – 8 очков.

Следующую игру петербуржцы проведут в Кубке России – против «Динамо».

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