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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов – об игре Кассьерры за «Зенит»: «Нет слов»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал двух футболистов «Зенита» за игру с «Химками» (3:2).

    • Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.
    • Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

    «Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

    Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс», – сказал Орлов.

    • Отрыв «Зенита» от «Спартака» – 8 очков.
    • Следующую игру петербуржцы проведут в Кубке России – против «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2023 20:50
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 10:00

      Кассьерру на лавку, а Мантуана - в основу!

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 12 марта, 23:09

      Касьера не первый и не последний кого загубила помойка, а про бабаева и писать не хочется

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > шахта Заполярная 13 марта, 08:47

      Бакаев, Жиго, Ларссон, Рассказов, Шитов, Кофрие................. продолжать, а шахта Заполярная?
      Забыл самого главного беглеца Лёню...............

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ilichkadr 13 марта, 10:57

      Я тебя не понял, если можешь объясни, что ты имел в виду этим набором фамилий. Кто такой Леня и почему он главный?

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > шахта Заполярная 13 марта, 11:09

      "объясни, что ты имел в виду этим набором фамилий"
      Это те, кого загубила свинарня. Поэтому и сдёрнули от греха подальше.
      "Кто такой Леня"?
      Что-то быстро стали забывать Федуна..........был главным.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ilichkadr 13 марта, 13:44

      Ты сам понимаешь, что написал глупость. Кому Спартак из перечисленных тобой загубил. Бакаев - окончание контракта, переход в помойку на пожизненную глухую лавку, Жиго - окончание контракта,был один из лучших игроков Спартака.Ларссон был в Спартаке на ведущих ролях, ушел, причину я думаю ты знаешь,теперь Рассказов и Шитов не проходили в основу, зачем мариновать ребят, отпустили туда где будут играть.Кофрие в аренде был, сейчас лучший игрок лиги. Где ты загубленные карьеры увидел.Балабол. Лишь бы воздух испортить.

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      ilichkadr > шахта Заполярная 13 марта, 15:01

      "Где ты загубленные карьеры увидел"?
      Все перечисленные мною футболисты. Бакаев на хрен был не нужен, поэтому и сбежал туда, где кормят. В курсе как с Дзюбой поступили.
      Рассказова и Шитова выперли как не проходивших в основу. Свои доморощенные, воспитанные и не попадающие в основу? Это по-свински, когда таким образом отпускают. Можешь не надеяться, возвращать их никто не будет.
      Ну и где бороздят футбольные поля Жиго, Ларссон?
      "Кофрие в аренде был"
      Почему Кофрие не оставили себе, если " лучший игрок лиги"? Ну, да, недосмотрели.....

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      шахта Заполярная > ilichkadr 13 марта, 18:12

      Бестолковый спор. Все равно каждый окажется при своем мнении.

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      ilichkadr > шахта Заполярная 13 марта, 21:13

      Так я и не сомневался в этом, поскольку твой спор обусловлен однополярным мышлением.

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      шахта Заполярная > ilichkadr 14 марта, 01:04

      А каким мышлением обусловлен твой спор. Аквариумной рыбкой.

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      ilichkadr > шахта Заполярная 14 марта, 08:54

      Ты пока и до аквариумной рыбки не дотягиваешь. Что-то нечто среднее между медузой и актинией. Подхрюкиваешь откровенным неадекватам и обиженно визжишь на всех и вся.

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      шахта Заполярная > ilichkadr 14 марта, 15:13

      Полезай обратно, и не забудь за собой люк закрыть, ты становишься не интересным, однобоким как и все бом жи, действительно аквариумные рыбки.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > шахта Заполярная 14 марта, 15:22

      Ты, наверно, всю ночь репетировал, чтобы показаться дерзким и остроумным? Проверь yf ljceut, точно ли твой язык соединен с мозгом, кажется, связь давно потеряна.
      P.S. Не иначе на вторую смену заступил, а шахтарчик ты наш? Пора подхрюкнуть NewLife, а то он на "соседней ветке" сражается с помойными в гордом одиночестве и похоже терпит поражение.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ilichkadr 14 марта, 16:01

      Скучный ты. Одно и тоже пишешь. Что бы что то умное написать мозги нужны, а где они у рыбки.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 12 марта, 23:02

      Не забьёт, Касьера так судья что нить придумает, ни в этом так в параллельном матче, не судья, так Сочи или Оренбург подмахнет 12 очками, а с конкурентами костьми ляжет))Гуляй рванина)))

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 12 марта, 22:11

      Надо ему дать путёвку в Сочи.

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      Рейтинг: +1362

      Taps 12 марта, 22:07

      Вернуть **** в "Сочи".
      Уже не заиграет.

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      Рейтинг: +18180

      житель СПб 12 марта, 21:17

      Вот и вопрос - кто нужнее был - Кассьерра или Дзюба...

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      Рейтинг: +21255

      Persona_non_Grata 12 марта, 21:17

      Игра забудется, а результат судья нарисует ! )))

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 12 марта, 21:14

      Есть такое понятие....не его команда, ему тренер нужен, а в Зените его нет

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 21:09

      Кассьерра не уровень Зенита. Бакаев вообще не дорос до Зенита. Его уровень Спартак. Гыгыгы

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      Рейтинг: +768

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 21:12

      Гав гав гав.))))

      4
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 12 марта, 21:05

      Да, пропали и Бакашка и Кассиера, ну одним словом помойка, зачем ты Бакашка туда пошел, что бы тебе медальку купили, ну повесишь ты ее у туалета и что был в Великой команде Спартак, а попал в помойку, уходи пропадешь возвращайся к нам в Тулу и ты Кассьерра рви *********** там не захирел и не провонял БОМ..жа..ТИНОЙ

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Suvorov51 13 марта, 15:13

      А в "Великой команде Спартак" могут только лапшу на уши вешать. Вот и бегут из "великой и народной" куда глаза глядят.
      Мевля домой, Айртон домой, Рассказов в Крылья, Шитов в Звезду, Ларссон в АИК, Кофрие в непонятный Клермон.

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