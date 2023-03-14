Какой вы футболист?

Быть футболистом очень трудно. За роскошной жизнью, славой, большими зарплатами и путешествиями скрываются множество вещей, которые могут навредить физически или просто испортить имидж.

У нас есть 10 вполне базовых ситуаций для футболиста. Ответьте на все вопросы и узнайте, каким игроком вы бы могли быть.

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Фото: ZUMAPRESS, imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO, aicfoto, XinHua/Global Look Press