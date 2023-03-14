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    Какой вы футболист?

    Быть футболистом очень трудно. За роскошной жизнью, славой, большими зарплатами и путешествиями скрываются множество вещей, которые могут навредить физически или просто испортить имидж.

    У нас есть 10 вполне базовых ситуаций для футболиста. Ответьте на все вопросы и узнайте, каким игроком вы бы могли быть.

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    Фото: ZUMAPRESS, imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO, aicfoto, XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +16508

      Anton01011969 3 часа назад

      Надо же, Холанд!!!

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      Рейтинг: +6073

      Enter2006 5 часов назад

      Я... тренирующий тренер ))
      ps/ прошу снисхождения у модеров, позитив ))
      https://youtu.be/5nMnnHZcuZc

      0
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      Рейтинг: +1188

      inzek 6 часов назад

      даже сказать стрёмно..дзюба....

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      Рейтинг: +100900

      zigbert 23 часа назад

      Холанд.

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      Рейтинг: +18

      sunwap 13 марта, 19:41

      Я Марио Балотелли. Не распыляюсь на слабые команды, вижу гномов на базе и меня нужно уговаривать. Но дарю футболки фанатам и расслабляюсь в клубе закрывая рот тренеру.

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      Рейтинг: +1105

      ПалкоВводецъ (returned) 13 марта, 17:53

      Какие здесь все звёздные. Куда я попал? Холланды всякие пишут, Роналду приехал на Бентли, вон Неймар пробежал, торопясь на свою яхту. Месси не хватает епт. Я постою в стороночке и понаблюдаю с цыгаркой в зубах на футбольный бомонд. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12388

      DeStar 13 марта, 17:05

      роналду)

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 13 марта, 15:54

      Заболотный)

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      Рейтинг: +3501

      serhio80 13 марта, 15:50

      Неймар если кому то интересно)

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      Рейтинг: +1455

      Freyd 13 марта, 15:46

      Холланд

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