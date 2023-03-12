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    Дзюба опубликовал пост после победы «Локомотива» над «Ахматом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал пост в телеграме после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    «Всех с важной победой! Показали характер», – написал игрок.

    • Дзюба по ходу матча был капитаном «Локомотива».
    • С 60-й минуты «Локомотив» был вдевятером.
    • Москвичи идут в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    12.03.2023 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 12 марта, 23:00

      Молодцы!!! В обороне бились, как никогда! Приятно удивлен. А игрокам объяснить, что удаляться это плохо и оштрафовать для закрепления результата.

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