Дзюба опубликовал пост после победы «Локомотива» над «Ахматом»

Молодцы!!! В обороне бились, как никогда! Приятно удивлен. А игрокам объяснить, что удаляться это плохо и оштрафовать для закрепления результата.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал пост в телеграме после матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).
«Всех с важной победой! Показали характер», – написал игрок.
- Дзюба по ходу матча был капитаном «Локомотива».
- С 60-й минуты «Локомотив» был вдевятером.
- Москвичи идут в зоне переходных матчей РПЛ.
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