Игроки «ПСЖ» не уважают Гальтье и называют его физруком

Ряд футболистов «ПСЖ» недовольны главным тренером Кристофом Гальтье. Они его не уважают.

По информации инсайдера Ромена Молины, игроки называют Гальтье между собой физруком.

При этом парижане не планируют увольнять тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на этой неделе.

Гальтье принял «ПСЖ» летом.

До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».

«ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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