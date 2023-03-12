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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «ПСЖ» не уважают Гальтье и называют его физруком

    Ряд футболистов «ПСЖ» недовольны главным тренером Кристофом Гальтье. Они его не уважают.

    По информации инсайдера Ромена Молины, игроки называют Гальтье между собой физруком.

    При этом парижане не планируют увольнять тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на этой неделе.

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • До этого тренер выигрывал Лигу 1 с «Лиллем».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в таблице Лиги 1.

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    Источник: Sports.fr

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    12.03.2023 13:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 19:11

      Не уважают тренера, между игроками постоянные разногласия. С таким подходом к делу трудно добиться высоких достижений в футболе.

      0
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 12 марта, 15:15

      тренеришка

      0
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 12 марта, 14:55

      Физрук это российский термин, во Франции наверняка называют по другому.

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      Рейтинг: +1242

      mama1991 12 марта, 14:40

      странно, играют то игроки... поэтому они ничего не выйграли и не выйграют с этой помойкой, потому что сами помойка.....

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      Рейтинг: +912

      Таврида 12 марта, 14:21

      Tu, gryobany fizruk...

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 марта, 13:52

      Там, где Месси, почему то не уважают тренера. Просто роковое совпадение. )

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