Бувач выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач недоволен работой судьи на матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал Бувач.

Матч в поле обслуживал Артем Любимов из Санкт-Петербурга.

На VAR был Сергей Карасев.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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