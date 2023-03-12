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    Бувач выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач недоволен работой судьи на матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

    «Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал Бувач.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    12.03.2023 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47

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      Рейтинг: +5417

      neim 12 марта, 13:37

      Лучше бы высказал свое недовольство работой тренера, который не должен работать на таком уровне.

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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 12 марта, 13:25

      Зато в прошлом матче с левым пеналем вы были ппц как довольны

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