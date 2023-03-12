Бувач выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром»

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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач недоволен работой судьи на матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Как судья засчитал второй гол «Краснодара»? Этого нельзя было делать. Мы недовольны судейством в этой игре», – сказал Бувач.
- Матч в поле обслуживал Артем Любимов из Санкт-Петербурга.
- На VAR был Сергей Карасев.
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
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