«Спартак» выдал лучшую серию за последние пять лет

Чего уж хорошего: ничья и неоднозначный выигрыш у аутсайдера. Вот скоро Оренбург дома палку вставит, тогда и посмотрим!
«Спартак» не проигрывает в десяти матчах РПЛ подряд.
Последний раз такое с командой было в апреле 2018 года, когда ее тренировал Массимо Каррера.
- В 19-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Факел» (3:2).
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков, но у петербуржцев игра в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом».
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?