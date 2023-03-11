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    Какой вы футболист?

    «Спартак» выдал лучшую серию за последние пять лет

    «Спартак» не проигрывает в десяти матчах РПЛ подряд.

    Последний раз такое с командой было в апреле 2018 года, когда ее тренировал Массимо Каррера.

    • В 19-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Факел» (3:2).
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков, но у петербуржцев игра в запасе.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:34

      Чего уж хорошего: ничья и неоднозначный выигрыш у аутсайдера. Вот скоро Оренбург дома палку вставит, тогда и посмотрим!

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      Рейтинг: +536

      эд100 12 марта, 10:45

      то ли ещё будет..., помяните милю сизые...

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 марта, 10:30

      Лучший и последний!
      :)))

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 12 марта, 09:54

      Ну Ивановы же судят

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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 12 марта, 06:05

      так держать

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