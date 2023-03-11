«Спартак» выдал лучшую серию за последние пять лет

«Спартак» не проигрывает в десяти матчах РПЛ подряд.

Последний раз такое с командой было в апреле 2018 года, когда ее тренировал Массимо Каррера.

В 19-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Факел» (3:2).

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков, но у петербуржцев игра в запасе.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом».

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