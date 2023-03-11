«Какие вопросы, если есть победы?»: Джикия – о преобладании россиян в составе «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию, что в основе на матч 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) был только один легионер – Квинси Промес.

«О чeм говорит тенденция с составом практически из россиян? Победы есть? Есть. Какие ещe могут быть вопросы?» – сказал Джикия.

Всего у «Спартака» 8 легионеров в составе.

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