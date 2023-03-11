Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Какие вопросы, если есть победы?»: Джикия – о преобладании россиян в составе «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию, что в основе на матч 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) был только один легионер – Квинси Промес.

    «О чeм говорит тенденция с составом практически из россиян? Победы есть? Есть. Какие ещe могут быть вопросы?» – сказал Джикия.

    • Всего у «Спартака» 8 легионеров в составе.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 9
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +534

      эд100 11 марта, 21:03

      в этом есть свой шарм, но прежде всего я люблю красивую игру, будь ты хоть с Папуа-Новая Гвинея. в спорте все равны!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11