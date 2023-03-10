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    Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал лучший стадион в мире.

    «Считаю стадион «Краснодара» лучшим в мире», – сказал тренер.

    • У краснодарской арены 4 звезды УЕФА.
    • Стадион вмещает более 35 тысяч зрителей.
    • Объект открыт в 2016 году.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    10.03.2023 21:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 11 марта, 10:13

      Стадион вполне уютный, парк вокруг стадиона . В парке всегда много отдыхающих и просто гуляющих гостей города. Назвать его лучшим , наверно не совсем корректно, потому как вместимость не выше 35ООО зрителей. Но для нашего города это вполне и вполне достаточно. Топовых матчей пока не ожидается, а на Зенит, Спартак , ЦСКА только в первые годы был полный аншлаг. Сегодня болельщиков стало поменьше.

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 11 марта, 01:00

      Вот не повезло, не побывал, но слышал от знакомых, что хороший стадион, для меня самый уютный сейчас стадион это Динамо, вот просто и красиво, а что болельщику еще надо

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 23:18

      Это лишь мнение гиппопотама, а оно ничего не стоит.

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      Рейтинг: +2473

      serglider 10 марта, 22:40

      Питерское НЛО курит в сторонке?

      1
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      Рейтинг: +4469

      Snek > serglider 10 марта, 23:14

      Там бакланы все сломали

      1
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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 10 марта, 22:32

      ВикторЫч прав.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 22:27

      Разве что телевизор по всему периметру стадиона шорош, а так равных Петербургскому нет. Гыгыгы

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      Рейтинг: +67531

      portero > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 22:41

      Но мониторы в Питере маленькие, слишком много украли на этих табло, а поставили ущербные....
      Да в Питере без крыши и нельзя, а в Краснодаре климат получше и крыша не нужна....

      5
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 10 марта, 22:07

      Сейчас люди из Питера, тебя гневно осудят))

      3
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > Красногвардейчик 10 марта, 22:32

      А бакланы заклюют. )

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > DOCTOR PENALTY 10 марта, 22:42

      )))))))))))

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