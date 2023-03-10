Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России

Стадион вполне уютный, парк вокруг стадиона . В парке всегда много отдыхающих и просто гуляющих гостей города. Назвать его лучшим , наверно не совсем корректно, потому как вместимость не выше 35ООО зрителей. Но для нашего города это вполне и вполне достаточно. Топовых матчей пока не ожидается, а на Зенит, Спартак , ЦСКА только в первые годы был полный аншлаг. Сегодня болельщиков стало поменьше.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал лучший стадион в мире.
«Считаю стадион «Краснодара» лучшим в мире», – сказал тренер.
- У краснодарской арены 4 звезды УЕФА.
- Стадион вмещает более 35 тысяч зрителей.
- Объект открыт в 2016 году.
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