Рэшфорд стал лучшим игроком февраля в АПЛ. Он повторил рекорд Салаха

АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам февраля.

Это нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, забивший 5 голов в 4 матчах чемпионата в прошлом месяце.

Для 25-летнего англичанина это третья такая награда в сезоне-2022/23.

По данному показателю Рэшфорд повторил рекорд Мохамеда Салаха пятилетней давности.

В сезоне-2017/18 египтянина также три раза признавали игроком месяца в АПЛ – лучший результат в истории турнира.

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