Рэшфорд стал лучшим игроком февраля в АПЛ. Он повторил рекорд Салаха

АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам февраля.
Это нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, забивший 5 голов в 4 матчах чемпионата в прошлом месяце.
Для 25-летнего англичанина это третья такая награда в сезоне-2022/23.
По данному показателю Рэшфорд повторил рекорд Мохамеда Салаха пятилетней давности.
В сезоне-2017/18 египтянина также три раза признавали игроком месяца в АПЛ – лучший результат в истории турнира.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: сайт АПЛ