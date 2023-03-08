Хвича высказался о беспорядках в Грузии: «Наше будущее – в Европе»

Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством. бомбардиры вы ну как так мягко сказать стучащие в стену новости почитайте от куда пошло и куда пришло и от ког кто взял и немного переделал
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхели прокомментировал массовые беспорядки в Грузии, которые начались из-за законопроекта об иноагентах.
«Будущее Грузии в Европе», – написал Хвича в соцсетях.
- Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
- Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
- Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.
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