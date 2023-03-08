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    Какой вы футболист?

    Хвича высказался о беспорядках в Грузии: «Наше будущее – в Европе»

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхели прокомментировал массовые беспорядки в Грузии, которые начались из-за законопроекта об иноагентах.

    «Будущее Грузии в Европе», – написал Хвича в соцсетях.

    • Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
    • Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
    • Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 01:17
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +111

      lisal 12 марта, 21:15

      Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством. бомбардиры вы ну как так мягко сказать стучащие в стену новости почитайте от куда пошло и куда пришло и от ког кто взял и немного переделал

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      Рейтинг: +111

      lisal 12 марта, 21:07

      дядька так в европе такой закон есть походу он поддержал правительство. ну или это другое.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 9 марта, 12:52

      Хвича красава.Все верно сказал

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      Рейтинг: +111

      lisal > dauzhhhhh 12 марта, 21:10

      а та законы а ионогенах в европе и амерыце не чув братко. или им можно а их холопам негоже об этом даже размышлять.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 09:10

      а Европа знает об этом

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 8 марта, 19:22

      Хвиче кружевные трусики пообещали?

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      Рейтинг: +4076

      raritet 8 марта, 16:13

      Если уж говорить о будущем всех стран, то так можно и Бирму записать в Европу и, само собой , Пакистан. А как же без них Европа. Главное , чтобы от каждой страны был свой Хвича. Что то уже пошел уже перебор с европейскими ценностями. Интересно, а как там с этими ценностями у наших якутов? Тоже, поди видят себя европейцами.

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      Рейтинг: +11331

      alp 8 марта, 11:49

      вот их там ждут )) думают, в европе рай, полная утрата суверенитета, адская коммуналка, налоги, нищета, но зато, дорога будет через всю страну...

      4
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > alp 8 марта, 12:11

      адская коммуналка, налоги, нищета======Ты про Россию ? )))

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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt > dauzhhhhh 8 марта, 22:33

      Мдааа ты далёк от России...

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 8 марта, 10:51

      Хвича высказал СВОЁ мнение о СВОЕЙ стране.
      Местным "политологам" стоит заниматься проблемами своей страны и не лезть к другим.
      Вас гложет обида и зависть , если вдруг кто-то решил жить свободно и сделал выбор не посоветовавшись с вами.
      Идите жён поздравьте и угомонитесь хоть на день.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 8 марта, 10:43

      Будущее Грузии должно соответствовать её месту на карте мира.

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > ААМ 8 марта, 12:27

      месту на карте мира====типа Швейцарии, Норвегии, Люксембурга ? На карте мира маленькие, зато по уровню жизни на первых местах.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 8 марта, 08:53

      твоё будущее в Европе, а Грузия останется на Кавказе.

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