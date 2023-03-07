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  • «Давайте вернем Березуцких, Игнашевича, Смолова». Ловчев – о невызове Дзюбы в сборную

«Давайте вернем Березуцких, Игнашевича, Смолова». Ловчев – о невызове Дзюбы в сборную

7 марта 2023, 00:55
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал публикацию расширенного состава сборной России на мартовские матчи.

«По составу сборной и по решению Карпина не вызвать Дзюбу. Проблема комплектования сейчас в том, что никто не знает, когда сборную России вернут к международным турнирам и, соответственно, какую перспективу иметь в виду тренеру.

В который раз вызываются представители практически всех клубов РПЛ – те, кто более-менее проявляет себя. Чуть что-то стал футболист представлять из себя – вызвали.

Но игроков классных, которые бы в своих клубах отвечали за результат, мало. Ситуация сейчас такая, что только и остается, что смотреть на кандидатов.

Вопрос в том, что просмотр просмотром, а результат, когда он отрицательный, когда сборная не обыгрывает Таджикистан и Узбекистан, приводит к большому разочарованию.

По Дзюбе и его невызову, на мой взгляд, правильное решение. А зачем вызывать? Артему уже много лет, – его надо звать, чтобы он себе галочку поставил?

Карпин смотрит на перспективу, решение по Дзюбе логично. Если так смотреть, давайте вернем братьев Березуцких, Игнашевича, призовем Смолова – и будем говорить, что лучше все равно нет.

Когда-то нас все равно вернут, и пусть молодые в такой ситуации, когда результат особо не давит, наигрываются.

Играли со средними азиатскими командами, а сейчас уже Иран – это участник чемпионата мира. Тут не будет вот этой отговорки в виде недонастроя», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Россия собирается провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
  • 34-летний Дзюба не играл за сборную с лета 2021 года.
  • На выходных он оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Ловчев Евгений
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