Тарасов за 210 миллионов рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом.

Это загородный особняк, в котором футболист жил вместе с Ольгой Бузовой.

«Да, действительно продаем. Хотим переехать в дом поменьше», – подтвердил Тарасов, оценивший недвижимость в 210 миллионов рублей.

Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.

Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, у них трое детей.

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