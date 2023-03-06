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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарасов за 210 миллионов рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом.

    Это загородный особняк, в котором футболист жил вместе с Ольгой Бузовой.

    «Да, действительно продаем. Хотим переехать в дом поменьше», – подтвердил Тарасов, оценивший недвижимость в 210 миллионов рублей.

    • Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.
    • Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, у них трое детей.

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    Источник: 7days.ru

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    06.03.2023 23:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3491

      acor94 7 марта, 08:36

      А ссылка на авито где? Может кто из нас захочет приобрести!

      0
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 06:16

      Так понимаю , что если кто-то по мячу бил когда-то, то имеет шанс в Бомбардире в ленту новостей угодить.пздц

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +303

      гууд 7 марта, 01:26

      очередная футбольная новость! редактор браво!!! как всегда на высоте!!!

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 7 марта, 00:03

      продаётся дом с Бузовой...

      0
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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor > kvm 7 марта, 00:17

      словно наказание

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