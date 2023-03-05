Вратарь «Крыльев» Фролов: «Меня оштрафуют и выгонят из клуба, если я еще раз покритикую Fan ID. Меня уже предупреждали»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов ушел от ответа на вопрос про введение в РПЛ Fan ID.

«Вопрос про Fan ID? Меня оштрафуют и выгонят из клуба. Меня уже два раза предупреждали, третье будет последним. У нас бюджетный клуб, к этим моментам относятся трепетно.

Посещаемость говорит сама за себя, могу только это сказать», – прокомментировал Фролов.

Fan ID могут вскоре отменить.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!