Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Комличенко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в 18-м туре РПЛ.

    — Чего не хватило сегодня?

    — Даже не знаю, как сказать. Много чего не хватило. Не хватило сыграть на ноль.

    — Был ли недонастрой?

    — Нет, невыполнение установки. Индивидуальные ошибки. У нас был один план, а потом поменяли, поэтому лучше играли во втором тайме.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    «Афганистан – не подарок»: Селюк предрек сборной России провал на турнире в Азии 10
    Фролов отстранен от судейства в РПЛ до конца сезона за ошибочный гол «Ростова» 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2023 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 12:32

      Эх, Коля-Коля, скажи честно: просто обосрались!!! (((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11