Комличенко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в 18-м туре РПЛ.
— Чего не хватило сегодня?
— Даже не знаю, как сказать. Много чего не хватило. Не хватило сыграть на ноль.
— Был ли недонастрой?
— Нет, невыполнение установки. Индивидуальные ошибки. У нас был один план, а потом поменяли, поэтому лучше играли во втором тайме.
- Хет-трик оформил Артем Дзюба.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
- «Локомотив» занимает 13-е место.
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Источник: «РБ Спорт»