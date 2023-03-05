Комличенко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в 18-м туре РПЛ.

— Чего не хватило сегодня?

— Даже не знаю, как сказать. Много чего не хватило. Не хватило сыграть на ноль.

— Был ли недонастрой?

— Нет, невыполнение установки. Индивидуальные ошибки. У нас был один план, а потом поменяли, поэтому лучше играли во втором тайме.

Хет-трик оформил Артем Дзюба.

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

«Локомотив» занимает 13-е место.

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