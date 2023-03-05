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    «Спартак» будет бесплатно пускать зрителей на оставшиеся кубковые матчи

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб будет бесплатно пускать владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона Кубка России.

    «Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», — рассказал Мележиков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 10:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 11 марта, 12:29

      как во всех рекламах-обье.ба.лово!

      0
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit 5 марта, 13:50

      И где бесплатно?
      Я понимаю если к примеру 20000 желающих бесплатно пускали.
      Ни о чём новость.

      2
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 12:40

      Вот наши правители, придумали ху...й ..ню, а зрители ответили по полной программе, теперь стадионы пусты, ну ума совсем нет а ведь законы издают, что предлагаю, а о болельщиках не подумали, а мож думать нечем

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Suvorov51 5 марта, 14:25

      Правители думают об одном - как загнать всех в цифровой концлагерь.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop > Fialet 11 марта, 12:30

      это обкатка тренировка, для дальнейшего удушения всех, рабов-гоев.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 11:10

      В цирк и бесплатно???...)))

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