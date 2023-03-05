«Спартак» будет бесплатно пускать зрителей на оставшиеся кубковые матчи

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб будет бесплатно пускать владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона Кубка России.

«Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», — рассказал Мележиков.

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом».

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