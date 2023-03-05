Маслов: «Нельзя называть РПЛ чем-то пустым»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о мотивации в условиях отстранения от еврокубков.

— Ваша мотивация в отсутствие еврокубков?

— В любом случае быть чемпионом России — это престижно. Да, мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым. Без Лиги чемпионов неприятно, но это жизнь.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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