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    Маслов: «Нельзя называть РПЛ чем-то пустым»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о мотивации в условиях отстранения от еврокубков.

    — Ваша мотивация в отсутствие еврокубков?

    — В любом случае быть чемпионом России — это престижно. Да, мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым. Без Лиги чемпионов неприятно, но это жизнь.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 11:17

      Мы живём в России и разыгрываем первенство страны, так было и будет всегда.
      Еврокубки коммерческие турниры.
      Так сложилось сейчас мы не участвуем в еврокубках , но это никак не принижает статус Чемпионата России и не стоит даже поднимать такие вопросы.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 10:55

      Кто называет, пусть валит на три буквы!

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