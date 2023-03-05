Литвинов: «Ничью с «Уралом» воспринимаю как поражение. Но борьба за чемпионство не окончена»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

— Как смотрите на матч с «Уралом»?

— Больше рассматриваю матч как поражение. Учитывая то, как игра складывалась, мы должны были воспользоваться своими моментами и побеждать. Но допустили глупые ошибки, которые привели к двум голам. Впереди две игры с «Уралом», постараемся взять реванш.

— Не считаете, что после победы «Зенита» над Нижним борьба за золото окончена?

— Нет. Еще 12 игр. В футболе все возможно, «Зенит» может потерять очки.

Литвинов признан лучшим игроком матча с «Уралом».

У игрока дубль.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

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