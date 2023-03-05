Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Литвинов: «Ничью с «Уралом» воспринимаю как поражение. Но борьба за чемпионство не окончена»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    — Как смотрите на матч с «Уралом»?

    — Больше рассматриваю матч как поражение. Учитывая то, как игра складывалась, мы должны были воспользоваться своими моментами и побеждать. Но допустили глупые ошибки, которые привели к двум голам. Впереди две игры с «Уралом», постараемся взять реванш.

    — Не считаете, что после победы «Зенита» над Нижним борьба за золото окончена?

    — Нет. Еще 12 игр. В футболе все возможно, «Зенит» может потерять очки.

    • Литвинов признан лучшим игроком матча с «Уралом».
    • У игрока дубль.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 2
    ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 41
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2023 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 12:46

      Да нет, она и начиналась, ПРОМКВАС все продумал, и по медалькам и по звездочке, а теперь и по паспортам, так что боритесь все за призовые место, а о первом забудьте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      alefreddy 5 марта, 11:56

      теперь борьба только за второе место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 5 марта, 11:06

      Литвинов, если Спартак не скатится на ТРЕТЬЕ место, для него это будет достижением!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Cleaner 5 марта, 11:28

      длбб, а вот какие предпосылки твоего заявления ?
      Свои хотелки в анус засунь .
      По игре Спартак неплох, не без проблем конечно. Вчера центр обороны был не в лучшем сочетании и провалил матч. Пруцев вторую игру не впечатляет, объём объёмом но брак зашкаливает. Даже с этими проблемами, отменён чистейший гол и команда лишилась двух очков. Всё у нас пучком , не переживай.
      Поржи немного и беги на процедуры, лечи голову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 5 марта, 10:30

      в матче с Уралом играли без защиты, Бикфалви постоянно не был закрыт, и контрпрессинг был слабоват, ошибки в защите глупейшие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 10:23

      Надо по-меньше разглагольствовать о чемпионстве , просто выходить и обыгрывать соперника. На поле определяется лучший , а не в разговорном жанре.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Алексей З 5 марта, 11:09

      Соболев вот заявил, что вчера Спартак обыграл Урала! Руководству Спартака следовало бы отправить игрока к психиатру. Пусть подлечат бедолагу. Со стороны Дельфин выглядит совсем неадекватным...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Cleaner 5 марта, 11:21

      А мне кажется , что тебя надо давно уже к психиатру, а ты всё ржёшь и пишешь.
      Соболь потроллил немного, обидно же из-за мудака со свистком терять очки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11