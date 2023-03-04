«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ

«Борнмут» в 26-м туре АПЛ забил «Арсеналу» на десятой секунде. Отличился Филип Биллинг.

Быстрее в истории АПЛ забивал только форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг – в апреле 2019 года в матче против «Уотфорда» (восьмая секунда).

«Арсенал» победил «Борнмут» со счетом 3:2. Лондонцы уступали в 2 гола.

Лондонцы идут в АПЛ 1-ми.

«Борнмут» не смог покинуть зону вылета.

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