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    «Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ

    «Борнмут» в 26-м туре АПЛ забил «Арсеналу» на десятой секунде. Отличился Филип Биллинг.

    Быстрее в истории АПЛ забивал только форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг – в апреле 2019 года в матче против «Уотфорда» (восьмая секунда).

    • «Арсенал» победил «Борнмут» со счетом 3:2. Лондонцы уступали в 2 гола.
    • Лондонцы идут в АПЛ 1-ми.
    • «Борнмут» не смог покинуть зону вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 6 марта, 07:21

      немного обидно что арсеналу дали выиграть, так красиво шло последняя команда сыграла ничью с первой.

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