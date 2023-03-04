«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ

немного обидно что арсеналу дали выиграть, так красиво шло последняя команда сыграла ничью с первой.
«Борнмут» в 26-м туре АПЛ забил «Арсеналу» на десятой секунде. Отличился Филип Биллинг.
Быстрее в истории АПЛ забивал только форвард «Саутгемптона» Шейн Лонг – в апреле 2019 года в матче против «Уотфорда» (восьмая секунда).
- «Арсенал» победил «Борнмут» со счетом 3:2. Лондонцы уступали в 2 гола.
- Лондонцы идут в АПЛ 1-ми.
- «Борнмут» не смог покинуть зону вылета.
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