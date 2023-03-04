Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заговорил на латыни, когда его спросили про Fan ID.

«Fan ID? Как говорили латиняне, dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон)» – сказал Федун.

Теперь индивидуальные паспорта болельщиков нужны на всех матчах РПЛ.

Игру 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2) посетили менее 5 тысяч человек.

Федун вышел из «Спартака» в августе.

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