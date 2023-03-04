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    Какой вы футболист?

    Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заговорил на латыни, когда его спросили про Fan ID.

    «Fan ID? Как говорили латиняне, dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон)» – сказал Федун.

    • Теперь индивидуальные паспорта болельщиков нужны на всех матчах РПЛ.
    • Игру 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2) посетили менее 5 тысяч человек.
    • Федун вышел из «Спартака» в августе.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    04.03.2023 19:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 4 марта, 20:18

      Не знал, что указательное местоимение "это" было в латинском языке)

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 20:13

      Дура лекс - хорошо подходит)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 19:54

      латиняне)

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 19:27

      Из него латинянин как из г....а пуля!

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Semenycch 4 марта, 20:31

      Historia est magistra vita. Это для тебя. Отсосутся питерские от власти и вернетесь вы в своё болото.

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