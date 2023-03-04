Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина

А зря отказались, наоборот надо показывать, там нет россиян, есть два предателя, играющие без флага и гимна.
Setanta Sports не покажет финал теннисного турнира в Дубае между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.
Ранее украинский телеканал транслировал все матчи этого турнира.
В финале сыграют два россиянина. Это и стало причиной отказа от трансляции.
- Сегодняшний финал начнется в 18:00 мск.
- Медведев в полуфинале выбил Новака Джоковича, Рублeв – Александра Зверева.
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