Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина

Setanta Sports не покажет финал теннисного турнира в Дубае между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Ранее украинский телеканал транслировал все матчи этого турнира.

В финале сыграют два россиянина. Это и стало причиной отказа от трансляции.

Сегодняшний финал начнется в 18:00 мск.

Медведев в полуфинале выбил Новака Джоковича, Рублeв – Александра Зверева.

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