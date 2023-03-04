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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина

    Setanta Sports не покажет финал теннисного турнира в Дубае между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

    Ранее украинский телеканал транслировал все матчи этого турнира.

    В финале сыграют два россиянина. Это и стало причиной отказа от трансляции.

    • Сегодняшний финал начнется в 18:00 мск.
    • Медведев в полуфинале выбил Новака Джоковича, Рублeв – Александра Зверева.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 16:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 4 марта, 18:39

      А зря отказались, наоборот надо показывать, там нет россиян, есть два предателя, играющие без флага и гимна.

      0
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      Рейтинг: +51

      Ximerych 4 марта, 16:55

      Да похер на них. Откуда там свет вообще, чтоб что то транслировать)!!

      1
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:54

      а почему там телевидение ещё работает?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 4 марта, 16:29

      А, пусть так и делают - сначала лишают себя совести, а потом хлеба и зрелищ.
      Жаль идиотов, но что поделать, сами выбрали такой тупиковый путь....
      Моральные кастраты.

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 16:24

      Восемь лет успешно воевали с ихтамнетами. Доигрались до вотмытутов. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 4 марта, 16:22

      Ну и подыхайте сами,в "своём соку",уроды закомплексованные...

      4
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 16:21

      Ну и правильно делают.
      Зачем им это надо ?

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