Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, считает, что игрок готов к переезду в Европу.

«Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат. Думаю, никаких проблем не возникнет с тем, чтобы полюбовно расстаться. Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе.

Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — сказал Воронков.

Контракт игрока действует до лета 2024 года.

Миранчук стоит 5 миллионов евро.

Он воспитанник «Локомотива».

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