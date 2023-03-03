Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, считает, что игрок готов к переезду в Европу.
«Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат. Думаю, никаких проблем не возникнет с тем, чтобы полюбовно расстаться. Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе.
Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — сказал Воронков.
- Контракт игрока действует до лета 2024 года.
- Миранчук стоит 5 миллионов евро.
- Он воспитанник «Локомотива».
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»