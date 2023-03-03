Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, считает, что игрок готов к переезду в Европу.

    «Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат. Думаю, никаких проблем не возникнет с тем, чтобы полюбовно расстаться. Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе.

    Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — сказал Воронков.

    • Контракт игрока действует до лета 2024 года.
    • Миранчук стоит 5 миллионов евро.
    • Он воспитанник «Локомотива».

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 8
    Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном» 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +857

      sined1951 4 марта, 11:13

      Как же надоели эти доброхоты, лезут в личную жизнь игроков. Для этого есть агенты, а остальным не надо просто раскрывать рот на эту тему.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11