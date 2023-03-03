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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID

    Встречу 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Химками» посетил 10321 зритель.

    Это первая игра в Воронеже, когда для прохода на стадион был необходим индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID).

    • Теперь документ нужен на всех матчах РПЛ.
    • «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
    • Воронежцы идут в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    03.03.2023 23:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 4 марта, 08:15

      Я не пойму, вот я приехал из Сибири в Воронеж (зачем не знаю) и хочу сходить на футбол, мне что этот Fan ID нужен?

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 4 марта, 08:17

      Этот Fan ID, он на каждую команду? Стадион? Или весь Чемпионат?

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      Рейтинг: +18121

      ilichkadr > Дядя Серёжа 4 марта, 09:32

      Весь чемпионат.

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      Рейтинг: +5417

      neim > Дядя Серёжа 4 марта, 09:40

      Я тоже из Сибири, но не куда пока ещё не приехал. Но карту болельщика себе сделал, так, ради интереса, чтобы познать, какие "круги ада" нужно пройти, чтобы её получить.
      Ничего, получил, живой и не очень даже расстроился, что неувязки были.

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      Рейтинг: +5417

      neim > Дядя Серёжа 4 марта, 09:45

      Одна карта на многие мероприятия. И как мне кажется, не только на футболе может в будущем пригодиться.
      Годится при покупке билетов, абонементов ...

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Дядя Серёжа 4 марта, 10:19

      На сайте госуслуг , фото и заявка. В ближайшем МФЦ , без очереди подтвердил свою личность и через час на госуслуги пришёл 9-ти значный номер ( карта болельщика ).
      Всё заняло 15-20 минут.
      При покупки билета вводишь этот номер и добро пожаловать на футбол.
      Фаны просто пошли на принцип.
      Не их , не логики вводивших это не понять, страна такая !

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      Рейтинг: +5417

      neim 4 марта, 02:50

      Чем дальше в лес (в провинцию), тем толще партизаны ))). Это вам не 12-ти миллионная Москва, где даже на Спартак народный, народ идти не хочет.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 01:55

      Не Спердячок, однако. Нормальные люди!

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 4 марта, 00:21

      Для Воронежа и одной команды это нормально и не то что Москва

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