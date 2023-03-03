Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID

Я не пойму, вот я приехал из Сибири в Воронеж (зачем не знаю) и хочу сходить на футбол, мне что этот Fan ID нужен?
Встречу 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Химками» посетил 10321 зритель.
Это первая игра в Воронеже, когда для прохода на стадион был необходим индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID).
- Теперь документ нужен на всех матчах РПЛ.
- «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
- Воронежцы идут в зоне переходных матчей.
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