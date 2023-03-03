«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»

ЦСКА поучаствовал в твиттер-треде. Нужно было описать себя фразой из творчества музыкальной группы «Король и Шут».

«Ели мясо мужики», – такую фразу выбрали москвичи.

Под «мясом», вероятно, ЦСКА имеет в виду принципиального соперника – «Спартак».

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

5 марта команда сыграет с «Сочи».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?