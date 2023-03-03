«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»

Там, там, там, где веселый рассвет
Рассвет!
Утро встречают коровы и дед
Там, там, там, где веселый рассвет
Там, где свининку покушивал дед!
ДЕД! ;)
ЦСКА поучаствовал в твиттер-треде. Нужно было описать себя фразой из творчества музыкальной группы «Король и Шут».
«Ели мясо мужики», – такую фразу выбрали москвичи.
- Под «мясом», вероятно, ЦСКА имеет в виду принципиального соперника – «Спартак».
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
- 5 марта команда сыграет с «Сочи».
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?