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    Какой вы футболист?

    «Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»

    ЦСКА поучаствовал в твиттер-треде. Нужно было описать себя фразой из творчества музыкальной группы «Король и Шут».

    «Ели мясо мужики», – такую фразу выбрали москвичи.

    • Под «мясом», вероятно, ЦСКА имеет в виду принципиального соперника – «Спартак».
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
    • 5 марта команда сыграет с «Сочи».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 20:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +229

      RdAMR10 5 марта, 05:08

      Там, там, там, где веселый рассвет
      Рассвет!
      Утро встречают коровы и дед
      Там, там, там, где веселый рассвет
      Там, где свининку покушивал дед!
      ДЕД! ;)

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 3 марта, 23:39

      Блин, я думал они себя опишут песней Дурак и молния.

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 21:49

      Да, интересная будет игра, московское дерби всегда интересно и не важно кто играет

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      Рейтинг: +2738

      a_who 3 марта, 21:09

      какие ж мужики ? конюшня - вегетарианцы им бы овса )))

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > a_who 3 марта, 23:27

      хе-хе лошади бывают плотоядными !

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 21:00

      Кто то арбуз любит, а я знаете ли свиной хрящик! Гыгыгы

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 21:08

      Какой хрящик - банан. Вы там все бананы любите.

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 21:47

      Да хрящик ты любишь, по тебе это видно

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 3 марта, 20:34

      он видно в ссоре с головою...

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop 3 марта, 20:32

      21 мая смотреть будем как получится покушать.

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      Рейтинг: +2214

      spam2009 3 марта, 20:31

      конину ели

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 20:26

      Я опишу фразой из Короля и Шута свое отношение к очередному высеру юмористов из пресс - служб российских клубов - Жаль нет ружья!!!!!...Ла.ла.ла.ла

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 3 марта, 20:13

      Купили кони коника, а коник без ноги.

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