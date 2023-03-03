«Бойкот остаeтся в силе». Фанаты «Спартака» – перед возобновлением сезона РПЛ

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выпустило заявление в преддверии рестарта чемпионата России.

«Накануне первого домашнего матча чемпионата мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет действовать Fan ID, остаeтся в силе до момента полной отмены действующего закона.

Только полный бойкот мероприятий приведeт к ужасной посещаемости футбольных арен, где действует принудительная система идентификации болельщиков, что позволит как можно скорее свести на нет все усилия нефутбольных чиновников в попытке убить атмосферу футбольных арен, и вернуться активным фанатам на стадионы страны!

Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении «Фратрии».

«Спартак» примет «Урал» в субботу, 4 марта, в 14:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клуб смог реализовать только 6 тысяч билетов на игру.

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