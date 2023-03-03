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  • «Бойкот остаeтся в силе». Фанаты «Спартака» – перед возобновлением сезона РПЛ

«Бойкот остаeтся в силе». Фанаты «Спартака» – перед возобновлением сезона РПЛ

3 марта 2023, 16:36
22

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выпустило заявление в преддверии рестарта чемпионата России.

«Накануне первого домашнего матча чемпионата мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет действовать Fan ID, остаeтся в силе до момента полной отмены действующего закона.

Только полный бойкот мероприятий приведeт к ужасной посещаемости футбольных арен, где действует принудительная система идентификации болельщиков, что позволит как можно скорее свести на нет все усилия нефутбольных чиновников в попытке убить атмосферу футбольных арен, и вернуться активным фанатам на стадионы страны!

Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении «Фратрии».

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Источник: сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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AlexanderFCSM
1677853076
Горячо поддерживаю пацанов!
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zarsm
1677853829
Фан айди найух иди!
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Skull_Boy
1677854566
Если человек идиот, то это надолго и фан принят на государственном уровне его отменять никто не будет, и если человек честный ему нечего боятся, а ссутся, как обычно, те у кого проблемы с законом, сидите дома и не воняйте, и мне нравится, что на трибуне нет тупого быдла, а больше детей с мамочками
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серега кашин
1677856008
это не фанаты а простое быдло, у которого ж..па замарана вот оно и боится, что может оказаться на параше
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paracetamol
1677856799
Им свин похр, лишь бы побузить!
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ArReal
1677859840
это все пердеж в воду - никто ничего не отменит , это решили сверху
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ScarlettOgusania
1677861456
Футбол для болельщиков, которые в любую погоду поддержат свою команду, а не для отмороженных фанатиков!
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Fialet
1677865461
Вот сто процентов, что те, кто согласился на фануйди, они же и вакцинировались, и чипируются в ближайшем будущем. Терпилы. А Фратрии респект и уважуха.
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Spirit_78
1677887516
Надеюсь, все фанатские движения в стране и дальше будут в этом единодушны.
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эд100
1677887626
Болел Спартака без вас меньше не станет. Вы грязь, которая боится за свои жопы, что бы беспредельничать дальше. Истинный болела всегда с командой, что бы не происходило. Кого наказываете? Срать на вас. Такие уроды от безделья и формируют сборища "пауков" и остальную шушару.
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