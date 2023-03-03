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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Бойкот остаeтся в силе». Фанаты «Спартака» – перед возобновлением сезона РПЛ

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выпустило заявление в преддверии рестарта чемпионата России.

    «Накануне первого домашнего матча чемпионата мы ещe раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет действовать Fan ID, остаeтся в силе до момента полной отмены действующего закона.

    Только полный бойкот мероприятий приведeт к ужасной посещаемости футбольных арен, где действует принудительная система идентификации болельщиков, что позволит как можно скорее свести на нет все усилия нефутбольных чиновников в попытке убить атмосферу футбольных арен, и вернуться активным фанатам на стадионы страны!

    Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении «Фратрии».

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    Источник: сайт «Фратрии»

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    03.03.2023 16:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 02:53

      Болел Спартака без вас меньше не станет. Вы грязь, которая боится за свои жопы, что бы беспредельничать дальше. Истинный болела всегда с командой, что бы не происходило. Кого наказываете? Срать на вас. Такие уроды от безделья и формируют сборища "пауков" и остальную шушару.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > эд100 4 марта, 14:38

      Минус фанаты = тишина на трибунах. Минус спонтанные посетители (которые заранее не планировали прийти на матч, а купили билет в день матча). Минус российские/иностранные туристы, для кого это было бы одним из вариантов времяпрепровождения. Вот и поглядим, как это всё скажется на посещаемости стадионов и качестве боления.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Spirit_78 4 марта, 16:20

      сути фанатской это не меняет! для выезда нашим парням на прошлую игру понадобилась минута, для оформления Fan ID. это факт!

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 4 марта, 02:51

      Надеюсь, все фанатские движения в стране и дальше будут в этом единодушны.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Spirit_78 4 марта, 02:54

      помечтай...

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 3 марта, 20:44

      Вот сто процентов, что те, кто согласился на фануйди, они же и вакцинировались, и чипируются в ближайшем будущем. Терпилы.
      А Фратрии респект и уважуха.

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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 3 марта, 19:37

      Футбол для болельщиков, которые в любую погоду поддержат свою команду, а не для отмороженных фанатиков!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 19:10

      это все пердеж в воду - никто ничего не отменит , это решили сверху

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 18:19

      Им свин похр, лишь бы побузить!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 марта, 18:06

      это не фанаты а простое быдло, у которого ж..па замарана вот оно и боится, что может оказаться на параше

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      Рейтинг: +550

      vsolon > серега кашин 3 марта, 18:59

      орел от этого ни кто не застрахован....тебе напомню

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      Рейтинг: +758

      rac531 3 марта, 17:57

      ФАНАТЫ "СПАРТАКА" - МУЖИКИ!!!

      а остальные кто?)))

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 3 марта, 17:42

      Если человек идиот, то это надолго и фан принят на государственном уровне его отменять никто не будет, и если человек честный ему нечего боятся, а ссутся, как обычно, те у кого проблемы с законом, сидите дома и не воняйте, и мне нравится, что на трибуне нет тупого быдла, а больше детей с мамочками

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Skull_Boy 3 марта, 19:04

      мамочка с детьми абонемент покупать не будет и 90 % не будут ради нескольких игр оформлять фан уйди и каждый раз заморачиваться на госуслугах с регистрациями билетов.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Skull_Boy 3 марта, 19:11

      Вот они будут ходить на футбол и делать кассу клубам))) По поводу "закона"! В США был закон, где загорелым американцам предписывалось сидеть в автобусе только в конце салона. А когда одна загорелая дама села впереди и отказалась пересесть в конец салона, водила сдал ее полиции и ее привлекли за нарушение "закона". И все смуглые аборигены, в знак солидарности перестали ездить на автобусах, а ходили только пешком))) Автобусные парки стали нести убытки и знаете что? Этот "закон" отменили!

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Ziklop 3 марта, 19:32

      Если ты живешь в 16 веке и топишь квартиру дровами живи дальше, и сейчас уже 6ти летние дети собирают компьютеры с закрытыми глазами

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Skull_Boy 3 марта, 19:41

      ну для чего вот этот бюрократизм если продажа по паспортам и все данные включая фото при покупке абонемента и абонемент с фоткой. умный такой объясни зачем ещё одна структура котролирующая и собирающая все данные в КОмпьютерный ВЕК? ответь продумас каких данных на фанатов не сдаётся?

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Ziklop 3 марта, 19:48

      Конечно следят, только ты кому нужен, если ты обыкновенный холоп и максимум что ты сможешь накопить 20 млн и то через траст, когда оплачиваешь услуги ЖКХ, закрываешь кредит или берешь ипотеку, продляешь страховку на авто или покупаешь билет на самолет там твоих данных нет да и не надо нести дурь это приложение тупа для экономии доков в цифре, а не ползать с папкой и томами бумаги, полемика закончена и что-то доказывать дивану не вижу смысла и если тебя захотят найти найдут и так, а боятся и ноют постоянно те у кого жопа в огне

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Skull_Boy 3 марта, 20:02

      у тебя чип в жопе уже вставлен, ты чинуша ворюга или папинькин сынок петушок?

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Ziklop 3 марта, 20:04

      В очередной раз подтверждаюсь, что ты медленный ну очень медленный газ и не дальше не интересно

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      Рейтинг: +1529

      zarsm > Skull_Boy 3 марта, 22:23

      Тебе место в театре или на балете, не позорь футбол своим присутствием на трибунах

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      Рейтинг: +1529

      zarsm 3 марта, 17:30

      Фан айди найух иди!

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