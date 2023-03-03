Слуцкий назвал трех самых талантливых российских футболистов, с которыми он работал

Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о российских футбольных талантах.

Он составил топ-3 из отечественных игроков, с которыми работал, оставив вне рейтинга Александра Головина и Алана Дзагоева.

«Талант Головина и Дзагоева и так не поддаeтся сомнению. Если без них, то номер один – Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов.

Дзюба? С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал.

Вот прям именно слово «спортсмен» – это синоним Дзюбы. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее...

У Дзюбы много качеств, но, думаю, гиперталантом он сам себя не назовeт. Он – человек, который играет больше за счeт характера и натуры спортсмена, а не за счeт таланта», – сказал Слуцкий.

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