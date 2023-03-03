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  • Слуцкий назвал трех самых талантливых российских футболистов, с которыми он работал

Слуцкий назвал трех самых талантливых российских футболистов, с которыми он работал

3 марта 2023, 14:53
4

Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о российских футбольных талантах.

Он составил топ-3 из отечественных игроков, с которыми работал, оставив вне рейтинга Александра Головина и Алана Дзагоева.

«Талант Головина и Дзагоева и так не поддаeтся сомнению. Если без них, то номер один – Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов.

Дзюба? С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал.

Вот прям именно слово «спортсмен» – это синоним Дзюбы. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее...

У Дзюбы много качеств, но, думаю, гиперталантом он сам себя не назовeт. Он – человек, который играет больше за счeт характера и натуры спортсмена, а не за счeт таланта», – сказал Слуцкий.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Октавиус
1677845014
Дзюбан - это прям хорошо, надо запомнить, грамотно характеризует персонажа
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R_a_i_n
1677847915
У Кокорина дриблинг? Да ещё и не стандартный? Да ещё и талант? Если только разводить клубы на зарплату.
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serglider
1677858983
Сомнительный список! Дзагоев - средний, заурядный игрок, который иногда, очень редко, показывал хорошую игру. Кокоша бесспорно потенциально классный игрок, который собственноручно зарыл свой талант и по сути ничего сверхестественно так и не показал. Шатов - вообще недоразумение, которого хватает на матч-два в сезоне, большей частью сезона, он человек-невидимка на поле))) Акинфеев - это объективно лучший вратарь в России, но в мировом футболе он достаточно посредственный игрок. Играй он в АПЛ или Лалиге, ему бы отгружали мячи в каждом матче. По Дзюбе, скорее соглашусь с мнением Лени. Не технарь, выигрывает мячи за счет своих габаритов и мощи, подкупает его нацеленность на борьбу, но... как только с физикой у него есть проблемы, Дзюба уже жал
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