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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слуцкий назвал трех самых талантливых российских футболистов, с которыми он работал

    Экс-тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о российских футбольных талантах.

    Он составил топ-3 из отечественных игроков, с которыми работал, оставив вне рейтинга Александра Головина и Алана Дзагоева.

    «Талант Головина и Дзагоева и так не поддаeтся сомнению. Если без них, то номер один – Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов.

    Дзюба? С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал.

    Вот прям именно слово «спортсмен» – это синоним Дзюбы. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее...

    У Дзюбы много качеств, но, думаю, гиперталантом он сам себя не назовeт. Он – человек, который играет больше за счeт характера и натуры спортсмена, а не за счeт таланта», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 14:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2470

      serglider 3 марта, 18:56

      Сомнительный список! Дзагоев - средний, заурядный игрок, который иногда, очень редко, показывал хорошую игру. Кокоша бесспорно потенциально классный игрок, который собственноручно зарыл свой талант и по сути ничего сверхестественно так и не показал. Шатов - вообще недоразумение, которого хватает на матч-два в сезоне, большей частью сезона, он человек-невидимка на поле))) Акинфеев - это объективно лучший вратарь в России, но в мировом футболе он достаточно посредственный игрок. Играй он в АПЛ или Лалиге, ему бы отгружали мячи в каждом матче. По Дзюбе, скорее соглашусь с мнением Лени. Не технарь, выигрывает мячи за счет своих габаритов и мощи, подкупает его нацеленность на борьбу, но... как только с физикой у него есть проблемы, Дзюба уже жал

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      Рейтинг: +2470

      serglider > serglider 3 марта, 18:57

      жалкое подобие, не а футболист, ну и возраст.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 3 марта, 15:51

      У Кокорина дриблинг? Да ещё и не стандартный? Да ещё и талант? Если только разводить клубы на зарплату.

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      Рейтинг: +687

      Октавиус 3 марта, 15:03

      Дзюбан - это прям хорошо, надо запомнить, грамотно характеризует персонажа

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