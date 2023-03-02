Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов не звал в команду Сергея Пиняева, которого зимой купил «Локомотив».

«Нет, не пытался звать Пиняева в «Спартак». У нас Антон Зиньковский есть, Пиняев пока не нужен (улыбается)» – сказал Чернов.

Все трое были в «Крыльях Советов».

«Локомотив» заплатил за Пиняева 2,6 миллиона евро.

«Спартак» прошел «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ).

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