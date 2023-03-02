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    Какой вы футболист?

    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов не звал в команду Сергея Пиняева, которого зимой купил «Локомотив».

    «Нет, не пытался звать Пиняева в «Спартак». У нас Антон Зиньковский есть, Пиняев пока не нужен (улыбается)» – сказал Чернов.

    • Все трое были в «Крыльях Советов».
    • «Локомотив» заплатил за Пиняева 2,6 миллиона евро.
    • «Спартак» прошел «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ).

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникоа

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    02.03.2023 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 2 марта, 15:36

      Да Зиня иногда хорош но так не всегда бывает

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