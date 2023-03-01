Терюшков – о словах Дзюбы про Путина и Россию: «Артем впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности»

Бомбардир, конечно, мастерски разгоняет. Слава Богу что Михалыч куда-то выпилился, а то бы тут такое началось...
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал интервью Артема Дзюбы, в котором форвард «Локомотива» поддержал политику президента РФ Владимира Путина.
«Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности.
То, что происходит на коллективом Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, неопределившихся с тем кто он мужчина или женщина – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей», – сказал Терюшков.
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