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    Терюшков – о словах Дзюбы про Путина и Россию: «Артем впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности»

    Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал интервью Артема Дзюбы, в котором форвард «Локомотива» поддержал политику президента РФ Владимира Путина.

    «Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности.

    То, что происходит на коллективом Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, неопределившихся с тем кто он мужчина или женщина – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей», – сказал Терюшков.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2023 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      Таврида 1 марта, 16:07

      Бомбардир, конечно, мастерски разгоняет. Слава Богу что Михалыч куда-то выпилился, а то бы тут такое началось...

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