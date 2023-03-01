«Барселона» планирует арендовать форварда «Манчестер Сити»

«Барселона» обратила внимание, что нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес получает недостаточно игровой практики в Англии.

На этом фоне каталонцы связались с манчестерцами на предмет летней аренды аргентинца. Сам игрок готов к такому шагу.

Также в Альваресе заинтересован «Интер».

Контракт аргентинца действует до 2027 года.

В этом сезоне у Альвареса 30 матчей, 10 голов, 8 ассистов.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?