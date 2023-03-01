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    «Барселона» планирует арендовать форварда «Манчестер Сити»

    «Барселона» обратила внимание, что нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес получает недостаточно игровой практики в Англии.

    На этом фоне каталонцы связались с манчестерцами на предмет летней аренды аргентинца. Сам игрок готов к такому шагу.

    • Также в Альваресе заинтересован «Интер».
    • Контракт аргентинца действует до 2027 года.
    • В этом сезоне у Альвареса 30 матчей, 10 голов, 8 ассистов.

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    Источник: Sport.es

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    01.03.2023 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 15:03

      Не факт что Ман Сити легко с ним распрощается. Игрок прогрессирующий и его стоимость поднялась с 18 до 50 млн.евро.

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