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    Какой вы футболист?

    Гвардиола пошутил над «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег, то смогут достичь «Ман Сити»

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе «МЮ» в Кубке английской лиги.

    «МЮ» снова стал сильным клубом? Рано или поздно это должно было произойти. Если они потратят еще чуть больше денег, то смогут достичь нашего уровня. До этого же они не тратили деньги, правда?» – сказал Гвардиола.

    • «МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ.
    • Отставание от «Ман Сити» – 6 очков при игре в запасе.

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    Источник: The Guardian

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    01.03.2023 00:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 1 марта, 12:31

      Влепят бан за непонятные доходы и т.д. то вместе посмеемся )))

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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 1 марта, 12:31

      СТранный юмор, от денежного мешка, в то время как Мю тратит чистые деньги от спонсоров, у сити странные спонсоры, а то и вовсе просто название без сотрудников.

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