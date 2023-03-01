Гвардиола пошутил над «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег, то смогут достичь «Ман Сити»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе «МЮ» в Кубке английской лиги.

«МЮ» снова стал сильным клубом? Рано или поздно это должно было произойти. Если они потратят еще чуть больше денег, то смогут достичь нашего уровня. До этого же они не тратили деньги, правда?» – сказал Гвардиола.

«МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ.

Отставание от «Ман Сити» – 6 очков при игре в запасе.

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