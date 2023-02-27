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  • Кавазашвили: «Головина три года учили играть в футбол в «Монако». Футболисты в России слабые!»

Кавазашвили: «Головина три года учили играть в футбол в «Монако». Футболисты в России слабые!»

27 февраля 2023, 17:18
2

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских футболистах.

«Наступила пора, когда Валерию Карпину придется подтянуть наш молодежный футбол и комплектовать сборную на уровне клубного футбола. В сборной России 1-2 классных игрока, все остальные – слабые! Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы!

Чтобы Головину закрепиться в «Монако», ему понадобилось три года, его за это время научили в футбол играть! Миранчук в Италии меняет команду каждый раз, с ним пока тоже непонятно.

Нам надо основательно готовить наших игроков, чтобы они были по уровню как европейцы или даже выше! Для этого надо начинать с низов – играть со всеми, кто не боится нас», – заявил Кавазашвили.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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ArReal
1677529697
Что он несет- это же маразм..Миранчук меняет команду каждый раз*?ну это же простО СМЕШНО, команду поменял один раз
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Bozigit
1677582622
Мудак ты
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