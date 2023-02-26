«Я очень зол, этому нет оправданий»: Хави прокомментировал поражение от «Альмерии»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после поражения от «Альмерии» (0:1) в матче 23-го тура Примеры.

«Этому поражению нет оправданий. У нас не было желания победить, и это беспокоит меня сильнее всего.

Извиняюсь перед болельщиками. Я очень зол. Это моя ответственность», – сказал Хави.

«Барса» занимает 1-е место в чемпионате, опережая «Реал» на 7 очков.

На этой неделе каталонцы вылетели из Лиги Европы, проиграв «МЮ».

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