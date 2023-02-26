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  • Смородская объяснила, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Смородская объяснила, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

26 февраля 2023, 21:43
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала причину, по которой Малком и Клаудиньо стали гражданами РФ. Бразильцы на этой неделе получили российские паспорта.

«Не знаю насчет игры Малкома и Клаудиньо за сборную России. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что с российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги», – сказала Смородская.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Смородская Ольга
Комментарии (6)
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BlackMurder
1677437271
Не, ну ты канешь Оль шаришь в футболе)
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herherd
1677449684
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Каратель помойников
1677472742
ничего не понимает эта бабища... просто ребята хотят бананов на халяву похавать)))
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АртурZaСМ
1677477512
Ну вот это более правдоподобная версия нежели любовь к России.
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Taps
1677485371
Тупая баба ещё и говорить умеет ...
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