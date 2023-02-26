Смородская объяснила, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала причину, по которой Малком и Клаудиньо стали гражданами РФ. Бразильцы на этой неделе получили российские паспорта.

«Не знаю насчет игры Малкома и Клаудиньо за сборную России. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что с российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги», – сказала Смородская.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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