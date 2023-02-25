Комличенко: «В Чехии у парней по 0,3 пива стояло за день до матча. Мне пояснили, что они так лучше будут играть»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопросы об употреблении алкоголя.

– Алкоголь в «Ростове» запрещен. Это табу только во время подготовки?

– Во время сборов – по объективным причинам, причем это даже от самих футболистов идет – никто себе лишнего не позволяет, потому что не потянешь нагрузки.

Когда сбор заканчивается, у тебя впереди три выходных, можем собраться в ресторане и позволить себе кто бокал вина, кто пару кружек пива.

Не вижу здесь чего-то плохого: ты хорошо отработал, заслужил. Как говорил Олег Иванович Самсонов: «Работаем – работаем, отдыхаем – отдыхаем».

Здесь важно держать баланс.

– Как его держать в Чехии, когда пиво как вода?

– Там даже так было: приехали на выезд, заселились в отель за день до игры. Захожу в комнату к парням, а у них по 0,3 пива стоит у каждого.

Не понял, что происходит. Подхожу к Мареку Матейовскому, легенде «Млада-Болеслав», он поясняет: «Все нормально, для ребят по 0,3 в минус не идет. Они расслабились, только играть будут лучше».

Для меня было в новинку, потому что в России такого нет.

– Ты сам когда-нибудь нарушал режим?

– Жестко – никогда. Не позволял себе напиваться, уходить в загул и так далее. Ну, а как? Выпил, а на следующий день тренировка?

Состояние в любом случае будет нерабочее. Когда выходной, позволяю себе посидеть, погулять, а если еще и сыграл хорошо – вообще супер, на эмоциях, это нормально.

Когда плохо сыграл, наоборот, лучше дома сидеть, чтобы никто не видел, с семьей отвлекаюсь от футбола.

Мне кажется, сейчас в нашем футболе остались какие-то единичные случаи, когда кто-то алкоголь позволяет себе на постоянной основе. Все стали более профессиональными.

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