Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комличенко: «Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга на Лигу чемпионов не заявили»

Комличенко: «Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга на Лигу чемпионов не заявили»

25 февраля 2023, 13:43
1

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своей трансферной стоимости.

– Кстати, сколько стоит футболист Комличенко? Скажем, по меркам современных покупок «Челси»?

«Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов, а обо мне и вовсе речи не идет, ха-ха-ха.

Если Заху [Захаряна] за 12 миллионов забрать не могут, а берут людей за 120 миллионов, какие вообще могут быть вопросы?

– Так сколько ты стоишь?

– А сколько дадите? Давайте обсудим, ха-ха. Я же не агент, я не знаю этих цифр.

Ну, придет кто-то в «Ростов» и скажет: вот вам 150 миллионов рублей. А клуб ответит, что мало. Значит, стою дороже.

– Пять миллионов евро, если верить одному статистическому порталу.

– Пятерка, серьезно? Мало кто даст (смеется).

  • В этом сезоне Комличенко забил 9 голов и сделал 11 ассистов в 21 матче.
  • «Ростов» прошлым летом выкупил форварда у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона 1
«Локомотив» не стал платить за операцию Комличенко в Европе 4
Заявление «Локо» о состоянии Комличенко
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марк Аврелий!
1677325743
Комличенко: Обамеянг который мне в подметки не годится не заявлен Челси в Лигу чемпионов.
Ответить
Главные новости
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
2
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
6
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
83
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Все новости
Все новости
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
83
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
10
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+