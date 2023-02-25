Комличенко: «Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга на Лигу чемпионов не заявили»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о своей трансферной стоимости.

– Кстати, сколько стоит футболист Комличенко? Скажем, по меркам современных покупок «Челси»?

– «Челси» меня не купит. Они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов, а обо мне и вовсе речи не идет, ха-ха-ха.

Если Заху [Захаряна] за 12 миллионов забрать не могут, а берут людей за 120 миллионов, какие вообще могут быть вопросы?

– Так сколько ты стоишь?

– А сколько дадите? Давайте обсудим, ха-ха. Я же не агент, я не знаю этих цифр.

Ну, придет кто-то в «Ростов» и скажет: вот вам 150 миллионов рублей. А клуб ответит, что мало. Значит, стою дороже.

– Пять миллионов евро, если верить одному статистическому порталу.

– Пятерка, серьезно? Мало кто даст (смеется).

В этом сезоне Комличенко забил 9 голов и сделал 11 ассистов в 21 матче.

«Ростов» прошлым летом выкупил форварда у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.

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