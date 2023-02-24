Орещук: «Не думаю, что Малком и Клаудиньо получили паспорта России ради финансовых выгод»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Хорошая новость. Все-таки есть люди, которым мы и наша культура близки по духу. Не думаю, что это было сделано ради финансовых выгод. Чтобы они начали выступать за нашу сборную, нужно минимум пять лет не играть за Бразилию, но их можно подождать», – сказал Орещук.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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