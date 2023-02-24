Газзаев назвал сильнейших игроков РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Приветствую данное решение, Малком и Клаудиньо принесут пользу не только «Зениту», но и в ближайшее время национальной сборной России.

Мы видим, что бразильцы являются сильнейшими игроками РПЛ, их решение получить российский паспорт надо приветствовать. Их игра влияет на подрастающее поколение, Малком и Клаудиньо, безусловно, станут лидерами сборной России, я надеюсь на это», – сказал Газзаев.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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