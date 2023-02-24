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Газзаев назвал сильнейших игроков РПЛ

24 февраля 2023, 22:03
4

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Приветствую данное решение, Малком и Клаудиньо принесут пользу не только «Зениту», но и в ближайшее время национальной сборной России.

Мы видим, что бразильцы являются сильнейшими игроками РПЛ, их решение получить российский паспорт надо приветствовать. Их игра влияет на подрастающее поколение, Малком и Клаудиньо, безусловно, станут лидерами сборной России, я надеюсь на это», – сказал Газзаев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1677268576
Единственное, что Газаев хотел сделать путевое, это объединение чемпионатов России и Украины. Все остальное не в попад.
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Plyash
1677275790
Дурак ты,Газзай,а я хочу в нашей сборной видеть Российские фамилии и имена,а не ломать язык от чужеземных прозвищ.Ну,что тут поделаешь,что не выходец из ГД,так идиот...
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Бригадный
1677291888
Тренд понятный и, видимо, правильный. Да и представители великой футбольной цивилизации бразильской - это совсем не то, что в сборной Германии, например, уже половина состава - чуркобесы и людоеды.
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jek718875
1677299603
На депутатов ГД не обижаются
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