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  • «Это отважный поступок». Депутат Журова – о получении Малкомом и Клаудиньо паспортов России

«Это отважный поступок». Депутат Журова – о получении Малкомом и Клаудиньо паспортов России

24 февраля 2023, 20:53
5

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Безусловно, получение популярными иностранцами российского гражданства — это отважный поступок на сегодняшний день. За рубежом Малкома и Клаудиньо несомненно будут критиковать, осуждать за получение российского паспорта. Такое сейчас время. Зато в России их зауважают еще больше. Не только как хороших футболистов, но и смелых людей. Это намного ценнее.

В целом, это хороший прецедент, который показывает, что в нашей стране есть перспективы для иностранных спортсменов и что им нечего здесь бояться», — сказала Журова.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (5)
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NewLife
1677266665
Попроси паспорт Сомали и свали туда, тебя поблагодарят за то, что одной дурой в думе стало меньше
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Ниф-Ниф
1677267301
Слезы от умиления навернулись.
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Persona_non_Grata
1677267623
Всё правильно - миллионы людей стремятся получить российское гражданство, вот только решаются на это только такие отчаянные смельчаки, ну а остальные жители планеты просто потихоньку нам завидуют !!! )))
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Baggio1986
1677294883
Прям герои,чему радоваться то?
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O-kolesov
1677299181
Хотелось бы узнать насчёт мобилизации.
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