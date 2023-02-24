«Это отважный поступок». Депутат Журова – о получении Малкомом и Клаудиньо паспортов России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Безусловно, получение популярными иностранцами российского гражданства — это отважный поступок на сегодняшний день. За рубежом Малкома и Клаудиньо несомненно будут критиковать, осуждать за получение российского паспорта. Такое сейчас время. Зато в России их зауважают еще больше. Не только как хороших футболистов, но и смелых людей. Это намного ценнее.

В целом, это хороший прецедент, который показывает, что в нашей стране есть перспективы для иностранных спортсменов и что им нечего здесь бояться», — сказала Журова.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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