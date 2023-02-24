Комличенко высказался о соперничестве с Дзюбой

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о новичке «Локомотива» Артеме Дзюбе.

– Будет ли принципиальным противостояние с Дзюбой в гонке бомбардиров?

– Я не знаю. Пусть он играет, посмотрим, пусть доказывает.

В этом сезоне Комличенко забил 9 голов и сделал 11 ассистов в 21 матче.

Дзюба присоединился к «Локо» в начале февраля. У него пока нет результативных действий.

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