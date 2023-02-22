«Пусть так, если не умеем выращивать своих». Депутат Валуев – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», – сказал Валуев.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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