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  • «Пусть так, если не умеем выращивать своих». Депутат Валуев – о натурализации Малкома и Клаудиньо

«Пусть так, если не умеем выращивать своих». Депутат Валуев – о натурализации Малкома и Клаудиньо

22 февраля 2023, 19:56
6

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», – сказал Валуев.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (6)
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momwig_
1677089010
Мнения могут быть разные. Одно не понятно, у этой штуки зачем спрашивали?..
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raritet
1677095816
Здесь , конечно мнения могут быть разные. НО. Если взвесить все и быть прагматичным. Век футболиста недолог . Эти два футболиста именно в данный исторический отрезок времени погоды никакой не сделают. В любом случае, для нашего русского менталитета это не самый лучший ход. Нужна какая то история. Например , бразилец был покорен русской красавицей и решил остаться в России и как ступенька вполне может быть заигран или использован шанс попытать себя в сборной. А так просто купля -продажа с нулевой выгодой для России.
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qawzsexdr
1677096869
Как вкладывать в детский футбол и помогать ему так ни-ко-го , а как высказался о хайповой новости так желающих хоть отбавляй.
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