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    «Пусть так, если не умеем выращивать своих». Депутат Валуев – о натурализации Малкома и Клаудиньо

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    «Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», – сказал Валуев.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    22.02.2023 19:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 22 февраля, 23:14

      Как вкладывать в детский футбол и помогать ему так ни-ко-го , а как высказался о хайповой новости так желающих хоть отбавляй.

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 22 февраля, 22:56

      Здесь , конечно мнения могут быть разные. НО. Если взвесить все и быть прагматичным. Век футболиста недолог . Эти два футболиста именно в данный исторический отрезок времени погоды никакой не сделают. В любом случае, для нашего русского менталитета это не самый лучший ход. Нужна какая то история. Например , бразилец был покорен русской красавицей и решил остаться в России и как ступенька вполне может быть заигран или использован шанс попытать себя в сборной. А так просто купля -продажа с нулевой выгодой для России.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 февраля, 21:03

      Мнения могут быть разные. Одно не понятно, у этой штуки зачем спрашивали?..

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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov > momwig_ 22 февраля, 21:13

      кувалда сегодня в тренде...

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      Рейтинг: +44

      dauzhhhhh > egor tikhonov 22 февраля, 21:27

      Даже в депутах Коля кувалда...Народ выбрал, чо там

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      Рейтинг: +2389

      serglider > dauzhhhhh 22 февраля, 22:26

      Неее... он по спискам идет. Он же как боксер туповат, ничего другого не умеет (да и как боксер, прямо скажем посредственный), вот нажимать на кнопки в думе самое то! Большого ума не нужно, да и зарплата ништяковская.

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      Рейтинг: +4028

      raritet > serglider 22 февраля, 22:49

      Кстати, на счет " тупого боксера". Вы знаете, некоторое время тому назад, довелось послушать интервью с боксером. И знаете ли, довольно приятное впечатление оставил. Ответы выстроены логично. Никаких ляпов, свойственных спортсменам, судя по лексике, начитан. По меньшей мере , Кличко вполне можно было бы отдать в обучение нашему Коле.

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      Рейтинг: +44

      dauzhhhhh > raritet 22 февраля, 23:06

      Так Коля кувалда он был в 90-х, когда рэкетом занимался...А щас канеш, насобачился грамотно отвечать--он же таперича депутат.)))

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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr > raritet 22 февраля, 23:17

      Может быть, а может быть ответы и вопросы заранее записаны на телесуфлере

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