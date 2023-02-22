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  • «Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях, ставя на кон закон РФ. Стыдно». Агент Смирнов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

«Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях, ставя на кон закон РФ. Стыдно». Агент Смирнов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

22 февраля 2023, 12:49
7

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы вратаря «Байера» Андрея Лунева) негативно отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Я считаю, что именно у РФ есть огромные заслуги перед этими бразилами за ту несоразмерную зарплату, которую они получают чистой.

А вот какие заслуги у Малкома и Клаудиньо перед РФ и ее населением, мне неизвестно. В Лиге чемпионов обосрались, чего-то хорошего чтобы сделали, я не слышал.

«Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях и на кон ставит закон РФ, который можно, оказывается, обойти. Да ещe и с помощью РФС и Минспорта РФ.

Это тот случай, когда гражданство будет у них, а стыдно мне», – написал Смирнов.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (7)
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Ziklop
1677061310
у нас есть законы для всех? агенты постоянно закон нарушают, травителей можно и не говорить.
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Давид59
1677063199
Мне тоже кое за что сегодня стыдно. Написать, к сожалению, не могу. Забанят.
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alp
1677063984
бразилы, обосрались, мутит... да этот антошка быдлячий шовинист, как я посмотрю!
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mamba9090909
1677070284
Это тебя мутит от злобы. Кому стыдно за Россию, скатертью дорога, на все стороны. Воздух чище станет.
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Азбука
1677074073
Футбольный агент Антон Смирнов проснулся после многолетнего сна. Как-будто в российском футболе было мало натурализаций раньше. А-а-а, это ж Зенит! Тогда ату его))
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