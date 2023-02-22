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    «Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях, ставя на кон закон РФ. Стыдно». Агент Смирнов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

    Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы вратаря «Байера» Андрея Лунева) негативно отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    «Я считаю, что именно у РФ есть огромные заслуги перед этими бразилами за ту несоразмерную зарплату, которую они получают чистой.

    А вот какие заслуги у Малкома и Клаудиньо перед РФ и ее населением, мне неизвестно. В Лиге чемпионов обосрались, чего-то хорошего чтобы сделали, я не слышал.

    «Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях и на кон ставит закон РФ, который можно, оказывается, обойти. Да ещe и с помощью РФС и Минспорта РФ.

    Это тот случай, когда гражданство будет у них, а стыдно мне», – написал Смирнов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    22.02.2023 12:49
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +707

      Азбука 22 февраля, 16:54

      Футбольный агент Антон Смирнов проснулся после многолетнего сна. Как-будто в российском футболе было мало натурализаций раньше. А-а-а, это ж Зенит! Тогда ату его))

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 февраля, 15:51

      Это тебя мутит от злобы. Кому стыдно за Россию, скатертью дорога, на все стороны. Воздух чище станет.

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Чапппай 23 февраля, 10:41

      Если в твоём свинарнике бардак, так не думай, что у всех так.

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 22 февраля, 14:06

      бразилы, обосрались, мутит... да этот антошка быдлячий шовинист, как я посмотрю!

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 22 февраля, 13:53

      Мне тоже кое за что сегодня стыдно. Написать, к сожалению, не могу. Забанят.

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      Рейтинг: +580

      Номэд 22 февраля, 13:35

      Всем стыдно за бмжарню...

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      Рейтинг: +3737

      Ziklop 22 февраля, 13:21

      у нас есть законы для всех? агенты постоянно закон нарушают, травителей можно и не говорить.

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