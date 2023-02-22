«Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях, ставя на кон закон РФ. Стыдно». Агент Смирнов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы вратаря «Байера» Андрея Лунева) негативно отреагировал на скорую натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Я считаю, что именно у РФ есть огромные заслуги перед этими бразилами за ту несоразмерную зарплату, которую они получают чистой.

А вот какие заслуги у Малкома и Клаудиньо перед РФ и ее населением, мне неизвестно. В Лиге чемпионов обосрались, чего-то хорошего чтобы сделали, я не слышал.

«Зенит» мутит что-то в своих корыстных целях и на кон ставит закон РФ, который можно, оказывается, обойти. Да ещe и с помощью РФС и Минспорта РФ.

Это тот случай, когда гражданство будет у них, а стыдно мне», – написал Смирнов.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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