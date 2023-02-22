Тест: хорошо ли вы знаете историю противостояния «Локомотива» и «Спартака»

22 февраля состоится первый официальный топовый матч России в 2023 году. «Локомотив» и «Спартак» встретятся в Кубке России. А какая лучшая подготовка к важной игре? Правильно: проверить свои знания по истории противостояния двух соперников по дерби:

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Фото: официальный сайт «Локомотива», Edgar Breshchanov, Alexander Kulebyakin, Russian Look, Stupnikov Alexander/Global Look Press, официальный сайт РПЛ