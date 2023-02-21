Тест: хорошо ли вы знаете историю противостояния «Локомотива» и «Спартака»

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    Фото: официальный сайт «Локомотива», Edgar Breshchanov, Alexander Kulebyakin, Russian Look, Stupnikov Alexander/Global Look Press, официальный сайт РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3545

      Axe111 37 минут назад

      ТОПОВЫЙ МАТЧ ПХАХАХАХХПХПХПХППХ

      0
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      Рейтинг: +8779

      vladik12 2 часа назад

      Получилось 9 из 10.

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