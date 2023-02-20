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Орлов против натурализации Малкома и Клаудиньо

20 февраля 2023, 21:49
8

Журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с вероятной натурализацией бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– Это индивидуальное решение каждого игрока, интимная история – брать, не брать гражданства. Это не должно быть дискуссией, которая возникла.

А кто первоисточник? Это сказали игроки, клуб? Это фейк, который витает в межсезонье.

Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. Там сменился главный тренер, они олимпийские чемпионы, их прекрасно знают в своей стране.

При всем уважении к России, они будут без европейских матчей. Малкомом интересовался «ПСЖ». Надо спокойно смотреть на то, как это будет происходить. Никто не может влиять на игроков.

– Какие плюсы будут, если они получат гражданство и смогут играть?

– Два хороших игрока, какой тренер сборной от них откажется? Главное – профессионализм, оба футболиста замечательные.

Клаудиньо еще не обрел форму, которую мы видели в конце прошлого чемпионата. Сейчас Малком – главный двигатель атаки «Зенита».

Малком и Вендел бегают больше, чем российские футболисты. Я не могу понять, почему это так, это серьезный внутрикомандный вопрос. У Малкома и Клаудиньо великолепная школа бразильского футбола.

– Можете представить бразильцев в «большой» сборной России?

– Нет, не могу. Аршавин сказал, что против того, чтобы за сборную выступали натурализованные игроки. Я тоже придерживаюсь этой позиции.

Сейчас бразилец (Жоржиньо) играет в сборной Италии, мне он нравится. Кого мы обманываем? Что такое ЧМ по футболу? Встречаются команды, достигшие определенного уровня.

Если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие российского футбола. Надо, чтобы были российские футболисты и тренер.

Если будет иностранец, это будет тормозить развитие наших тренеров. Это немного нечестная игра – за счет людей из других стран, даже создавая условия...

– Вспомните эмоции, когда Фернандес сравнял счет в матче с хорватами на чемпионате мира.

– Хорошие эмоции. Будет Малком, Фернандес, я буду болеть, но стремиться надо к другому. Надо демонстрировать свой уровень развития футбола.

«Зенит» в Иране столкнулся с жестким прессингом, не могли выйти со своей половины поля. Не могу российские футболисты держать высокий темп 90 минут.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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ArReal
1676930256
нашли кого спрашивать
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Дядя Серёжа
1676946619
Пускай получают паспорта, военные билеты...
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neveldomha
1676960035
В сборной Франции практически нет французов. Арабы, африканцы. Но она 3-ья в рейтинге ФИФА. То есть получается, что это совсем не тот фактор, который влияет на развитие футбола.
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