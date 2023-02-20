Джикия: «В «Спартаке» всегда много давления. Ничего не меняется»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о давлении, которое оказывается на клуб.

– Можно сказать, что из-за успешных результатов на «Спартак» осенью оказывалось чуть меньше давления, чем, к примеру, в конце весны?

– За время моего пребывания в «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Все прекрасно знают почему. Конечно, когда ты проигрываешь, на тебя оказывается чуть иное давление, чем когда ты побеждаешь. Как и всегда – со «Спартака» максимальный спрос.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – шесть очков.

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