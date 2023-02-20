Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «В «Спартаке» всегда много давления. Ничего не меняется»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о давлении, которое оказывается на клуб.

    – Можно сказать, что из-за успешных результатов на «Спартак» осенью оказывалось чуть меньше давления, чем, к примеру, в конце весны?

    – За время моего пребывания в «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Все прекрасно знают почему. Конечно, когда ты проигрываешь, на тебя оказывается чуть иное давление, чем когда ты побеждаешь. Как и всегда – со «Спартака» максимальный спрос.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – шесть очков.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Джикия рассказал, почему не считает себя легендой «Спартака»
    Ванда Нара ответила жене Бальде, которая назвала тупыми ее и Икарди 1
    Промес тренируется вместе со «Спартаком»
    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24242

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Так и должно быть, Спартак ТОП-клуб и ему надо соответствовать во всём. Тебе, Жора, надо постоянно контролировать вес, успехов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n 1 час назад

      Георгий, иштит твою дивизию, меньше базара - больше пота! Для этого у нас Зарема. Она знатно пуканы бможегвардии поджигаети без тебя!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11