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  • Джикия: «В «Спартаке» всегда много давления. Ничего не меняется»

Джикия: «В «Спартаке» всегда много давления. Ничего не меняется»

20 февраля 2023, 18:56
3

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о давлении, которое оказывается на клуб.

– Можно сказать, что из-за успешных результатов на «Спартак» осенью оказывалось чуть меньше давления, чем, к примеру, в конце весны?

– За время моего пребывания в «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Все прекрасно знают почему. Конечно, когда ты проигрываешь, на тебя оказывается чуть иное давление, чем когда ты побеждаешь. Как и всегда – со «Спартака» максимальный спрос.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – шесть очков.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1676910226
Георгий, иштит твою дивизию, меньше базара - больше пота! Для этого у нас Зарема. Она знатно пуканы бможегвардии поджигаети без тебя!
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DOCTOR PENALTY
1676912451
Так и должно быть, Спартак ТОП-клуб и ему надо соответствовать во всём. Тебе, Жора, надо постоянно контролировать вес, успехов!
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zigbert
1676963381
К этому надо привыкнуть Георгий. Лишь бы эти претензии были обоснованными.
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