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    Аудитория зимних матчей «Спартака» оказалась больше, чем у «Зенита»

    Подсчитано, чьи зимние контрольные матчи вызвали больший интерес – «Спартака» или «Зенита». Охват игр москвичей оказался больше. В расчет брались только социальные сети и видеохостинги.

    «В ютубе товарки «Спартака» в среднем посмотрело 152,7 тысячи человек, «Зенита» – 105,5. Там же обзоры первых глянуло 138,3 тысячи, вторых – 42,2.

    Важно учесть: хайлайты Зимнего кубке РПЛ, где был «Спартак», смотрели и фаны соперников – «Краснодара», «Ростова» и «Сочи».

    У «Зенита» же нарезки с товарок в основном размещены только в клубных соцсетях. Например, в VK их обзоры смотрели больше (79,7 тысячи в среднем), чем в ютубе (42,2 тысячи).

    Самый кайф – сравнить статистику в примерно одинаковых условиях. На канале общего букмекерского партнера КБ и СБГ транслировали их матчи и выкладывали обзоры. Там преимущество тоже за «Спартаком»: по трансляциям – 152,7 тысячи просмотров в среднем у матчей против 105,5.

    На эти показатели влияет множество факторов: от времени начала и статуса соперника – до подогрева в медиа и уровня фан-базы оппонента. Популярность команд доподлинно эти цифры не отражают, но на определенные мысли наводят», – написал источник.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» занимает 2-е место.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Литейный 4 (returned) 44 минуты назад

      Спартак короли товарняков. Где им ещё завоевать титул, как не на жестяном кубке. Для зенитовских болельщиков нет интереса к просмотру товарняков. Они больше тяготеют к официальным матчам, где чемпионы, а не десятиместные. Гыгыгы

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