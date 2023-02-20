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  • Аудитория зимних матчей «Спартака» оказалась больше, чем у «Зенита»

Аудитория зимних матчей «Спартака» оказалась больше, чем у «Зенита»

20 февраля 2023, 17:17
2

Подсчитано, чьи зимние контрольные матчи вызвали больший интерес – «Спартака» или «Зенита». Охват игр москвичей оказался больше. В расчет брались только социальные сети и видеохостинги.

«В ютубе товарки «Спартака» в среднем посмотрело 152,7 тысячи человек, «Зенита» – 105,5. Там же обзоры первых глянуло 138,3 тысячи, вторых – 42,2.

Важно учесть: хайлайты Зимнего кубке РПЛ, где был «Спартак», смотрели и фаны соперников – «Краснодара», «Ростова» и «Сочи».

У «Зенита» же нарезки с товарок в основном размещены только в клубных соцсетях. Например, в VK их обзоры смотрели больше (79,7 тысячи в среднем), чем в ютубе (42,2 тысячи).

Самый кайф – сравнить статистику в примерно одинаковых условиях. На канале общего букмекерского партнера КБ и СБГ транслировали их матчи и выкладывали обзоры. Там преимущество тоже за «Спартаком»: по трансляциям – 152,7 тысячи просмотров в среднем у матчей против 105,5.

На эти показатели влияет множество факторов: от времени начала и статуса соперника – до подогрева в медиа и уровня фан-базы оппонента. Популярность команд доподлинно эти цифры не отражают, но на определенные мысли наводят», – написал источник.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • «Спартак» занимает 2-е место.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (2)
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a_who
1676908590
В полтора раза , вот что значит популярность !
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