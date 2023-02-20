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    «Галатасарай» не собирается платить за Захаряна больше 11 миллионов

    «Галатасарай» не будет предлагать «Динамо» больше 11 миллионов евро за полузащитника Арсена Захаряна.

    По информации журналиста Эрдала Бозкурта, турецкий клуб не будет участвовать в торгах за футболиста, потому что СМИ набивают его цену с помощью фейков.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Эрдала Бозкурта

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