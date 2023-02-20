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    Кордоба: «Когда вел переговоры с «Краснодаром», договорились, что будем играть в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, какие перспективы ему обещали при переходе в клуб РПЛ.

    «Ещe когда я пришeл в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места.

    Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня», – заявил Кордоба.

    • В этом сезоне колумбийский форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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