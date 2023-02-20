Форвард «Краснодара» Кордоба: «Нелегко было принять решение вернуться в Россию»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, почему не покинул клуб прошлым летом.

«Почему не приостановил контракт летом 2022 года? Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал всe для этого.

Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это всe время. Поэтому принял такое решение.

Предложения были. Каждое трансферное окно на моих агентов выходят разные клубы, в том числе из Европы.

Но, как вы видите, я здесь. И полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Сделаю всe, чтобы помочь клубу», – заявил Кордоба.

В этом сезоне колумбийский форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.

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